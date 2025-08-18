Ein recht einseitiges Derby sahen die Zuschauer beim Spiel zwischen dem FC Kosova Montabaur und dem TuS Montabaur. Kosova steht nach zwei Spieltagen ohne Punktgewinn im Tabellenkeller, für den TuS sieht die Welt ganz anders aus.

In einem hart umkämpften, aber jederzeit fairen Spiel entschied der TuS am zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost das Montabaurer Stadtderby gegen Kosova mit einem insgesamt verdienten 3:0(1:0 )-Erfolg und startet nach seinem zweiten Sieg mit der optimalen sechs Punkte-Ausbeute in die neue Spielrunde.

Beide Teams schenkten sich von Beginn an nichts, kämpften mit vollem Einsatz, die Spielanteile lagen in der ersten halben Stunde bei dem TuS. So konnte sich Kosova´s Schlussmann Erion Alushaj glänzend auszeichnen, als er zweimal (16-Meter Schuss, 14. / Kopfball aus kurzer Distanz, 26.) gegen Pascal Lind reaktionsschnell reagierte. Kosova setzte auf Konter, die sich zwischendurch auch ergaben, aber nicht gut zu Ende gespielt und dadurch nicht wirklich zwingend wurden. In der 31. Minute wurde Paul Reichelt mit einem schönen Steckpass auf halblinks freigespielt und diesmal hatte Alushaj gegen seinen flachen Schuss ins lange Toreck keine Chance. Die Elf von TuS-Trainer Markus Kluger blieb auch nach dem Führungstreffer auf dem Gaspedal, hätte nur vier Minuten später fast einen zweiten Treffer nachgelegt, aber einen satten 16-Meter-Direktschuss von Rico Brenner entschärfte wiederum Alushaj mit einer starken Abwehrparade (35.).

TuS macht den Gegner stark

„Aufgrund der vielen guten Torgelegenheiten hätten wir schon zur Halbzeit höher in Führung liegen müssen. Nach dem Seitenwechsel haben wir plötzlich in der Leistung deutlich nachgelassen und dadurch den Gegner stark gemacht“, erklärte Kluger nach Spielende. Kosova drehte mit Beginn der zweiten Hälfte mächtig auf und kam nun seinerseits zu guten Torchancen. Nun stand TuS-Torhüter Niclas Fasel im Mittelpunkt und unter Dauerbeschäftigung, die knappe Führung des TuS wackelte bedenklich. Fasel hielt aber seinen Kasten sauber, als er sowohl bei zwei gefährlichen Schüssen von Kosova-Kapitän Altrim Pajaziti (55./70.) als auch bei einem wuchtigen Schuss von Rillind Rama (72.) bestens parierte.

In der Schlussphase wendete sich dann der Spielverlauf erneut, diesmal entscheidend. Bei den Gastgebern ließen mehr und mehr die Kräfte und die Konzentration nach, die Kluger-Elf schaltete noch mal einige Gänge höher und konterte mit perfektem Umschaltspiel Mladen Kulis Kosovaren klassisch aus. Luis Kiesel, zur Pause ins Spiel gekommen, krönte seine bärenstarke Leistung mit dem 2:0, als er nach einem langen Pass frei vor Alushaj nicht lange fackelte, diesen clever ausspielte und den Ball ins Tornetz schob (73.). Dazu hatte er noch ein weiteres Highlight, das ein Tor wert gewesen wäre, für die Zuschauer parat, sein sehenswerter 18-Meter-Hammer krachte in der 83. Minute aber nur an die Unterkante der Torlatte. Den Deckel drauf machte der nur zwei Minuten vorher eingewechselte Anass Bouchibti, als er den Ball aus kurzer Entfernung ins Tor beförderte (90.+1).

Der TuS war uns in allen Belangen überlegen und hat verdient gewonnen, für uns war das heute eine absolute Enttäuschung.“

Mladen Kulis, Trainer FC Kosova Montabaur

FC-Trainer Kulis war nach Spielende entsprechend restlos bedient. „Nach vorne war das heute viel zu wenig von uns, wir setzen unsere Stürmer nicht so ein, dass es gefährlich wird. Im Spielaufbau waren wir zu langsam und kompliziert, das ist in dieser Klasse zu wenig. Der TuS war uns in allen Belangen überlegen und hat verdient gewonnen, für uns war das heute eine absolute Enttäuschung.“

FC Kosova Montabaur – TuS Montabaur 0:3 (0:1)

FC Kosova Montabaur: Alushaj – Bungu, Bardhaj, Ismajli, Celik – Nekaj, Pajaziti, Malici (54. Husaj), Xhaferi (64. Shala) – Rama (78. Merlos Flores), Pajic (78. Muslimovic).

TuS Montabaur: Fasel – Görg (68. Franz), Schwickert, Endlein, Reschke (59. Pfau) – Reichelt, Gross (46. Kiesel), Lind, Rhein – Brenner (89 Bouchibti), Lang (75. Ahmetaj).

Schiedsrichter: Gregor Loosen.

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Paul Reichelt (31.), 0:2 Luis Kiesel (73.), 0:3 Anass Bouchibti (90.+1).