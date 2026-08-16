Derby in Asbach TuS drückt, muss am Ende aber noch mal durchatmen Thomas Hardt 16.08.2026, 19:24 Uhr

i Der SV Windhagen (weiße Trikots) hielt im Derby beim TuS Asbach ordentlich dagegen und führte zur Pause mit 1:0. Nach der Halbzeit glich der TuS aus, das Spiel endete mit einem 1:1-Remis. Heinz-Werner Lamberz

Das Derby in der Bezirksliga Ost zwischen dem TuS Asbach und dem SV Windhagen hat keinen Sieger gefunden. Die Teams trennten sich vor 180 Zuschauern 1:1-Remis.

Als Schiedsrichter Matthias Vogel (SG Malberg/Rosenheim) nach 95 Minuten die Partie beendete, konnten beide Seiten zufrieden aufatmen. Denn im Kreisderby zwischen dem TuS Asbach und dem SV Windhagen hatten beide ihren ersten Punkt eingefahren, so den klassischen Fehlstart abgewendet und gleichzeitig auch einen Aufwärtstrend im eigenen Lager erkannt.







Artikel teilen

Artikel teilen