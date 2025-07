Im neunten aufeinanderfolgenden Jahr kickt die erste Garde der TuS Burgschwalbach ab Sommer überkreislich. Damit gehört der Verein längst zu den alt eingesessenen Vertretern der Region zwischen Rhein, Lahn und Sieg. Nicht nur das: Weiterer unverkennbarer Ausdruck der unaufgeregten kontinuierlichen Arbeit am Stellweg ist der erstmalige Aufstieg der Reserve in die Kreisliga A, zudem stellt der Verein auch wieder eine dritte Mannschaft. Die TuS ist längst zum „Leuchtturm“ des Fußballs im Rhein-Lahn-Kreis geworden und nicht nur in Sachen Spieler bestens aufgestellt.

Auch auf Funktionärs-Ebene kann sich die Riege der Rot-Schwarzen sehen lassen. Karl-Heinz Funk führt den Verein seit vielen Jahren, sein Bruder Ralf sorgt mit Sascha Lauter im Spielausschuss für Kontinuität. Ralph Kirchhoff gibt zudem eine Art „Kaderplaner“, der nicht nur potenzielle Verstärkungen aus der Region akquiriert, sondern auch viel unterwegs ist, um kommende Gegner unter die Lupe zu nehmen und den TuS-Trainern mit seiner Expertise fachlich unter die Arme zu greifen.

Rote Asche ist am Märchenwald längst künstlichem Grün gewichen

„Hier hat man das Gefühl, dass viele Dinge rundlaufen“, weiß der neue Trainer Timo Wimmer das besondere Umfeld des Vereins zu schätzen. Der aus dem Badischen stammende B-Lizenz-Inhaber, der Walter Reitz nach sechs Jahren beerbt, kennt sich am Märchenwald bestens aus. Dort kickte er einst auf roter Asche noch selbst mit. Inzwischen hat sich viel zum Positiven verändert. Künstliches Grün bietet allerbeste Bedingungen, um gepflegten Kombinationsfußball zu spielen.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als sich der eine oder andere Leistungsträger am Märchenwald verabschiedet hatte, blieb in der jüngsten Wechselphase der Kader beisammen. Kirchhoff und Co. streckten ihre Fühler nach potenziellen Verstärkungen aus und überzeugten überwiegend aufstrebende junge Spieler davon, der TuS ihre Zusage zu geben, um einen Anlauf im überkreislichen Fußball zu nehmen. Timo Wimmer wird auf dem aufbauen, was in den vergangenen Jahren gut lief. Zudem wird der Wahl-Altendiezer seine eigenen Ideen einbringen, wenn es gilt, gewisse taktische Dinge zu optimieren und dem vorhandenen Kader sozusagen auf den Leib zu schneidern. „Die Jungs machen sich ganz gut, brauchen aber Zeit, um sich an den Seniorenfußball zu gewöhnen“, weiß Wimmer aus langjähriger Erfahrung, wie viel Geduld auf diesem Weg erforderlich ist.

„Sie hatten ihren Anteil daran, dass wir in der Bezirksliga geblieben sind.“

TuS-Abteilungsleiter Ralf Funk lobt die junge Garde um Nabil Hassoun und Seyd Aydogdu.

Es sei ähnlich wie in der Fahrschule: Es gelte, den Grünschnäbeln klarzumachen, dass sie bei allem unbekümmertem Drang in die Offensive den Blick in den Rückspiegel nicht vernachlässigen dürfen. Dass dies zu schaffen ist, demonstrierten in der abgelaufenen Runde vor allem die A-Junioren Nabil Hassoun und Seyd Aydogdu. „Sie hatten ihren Anteil daran, dass wir in der Bezirksliga geblieben sind“, sagt Abteilungsleiter Ralf Funk.

TuS Burgschwalbach

Zugänge: Sebastian Kaping, Max Kaping (beide Häseler SV), Yahya Mohammadi, Stefano Pankotsch (beide TuS Hahnstätten), Fynn Altenhofen (TuS Gückingen), Adrian Krasniqi (SV Diez Freiendiez), Ahmad Wehbi (A-Junioren Spfr Eisbachtal, Robin Hofbauer (Velbert).

Abgänge: Karol Altenhofen (SG Union Dauborn), Marius Siekmann (TuS Niederneisen), Tyrese Jason Labs (SC Birlenbach) .

Kader, Tor: Bela Sharon Dressler, Sören Müller, Marcel Euler .

Abwehr: Simon Biebricher, Tizian Goliasch, Fabin Haas, Nabil Hassoun, Rufus Lorch, Mica Luis Schramm, Sebastian Kaping, Max Kaping, Stefano Pankotsch, Niclas Breuer .

Mittelfeld: Janosch Lauter, Seyd Aydogdu, Elias Biebricher, Tim Heimann, Mica Miguel Krugel, Kevin Siekmann, Robin Weilnau, Robin Hofbauer, Yahya Mohammadi, Ahmad Wehbi, Adrian Krasniqi.

Angriff: Julian Ohlemacher, Fynn Altenhofen, Mohamed Sylla.

Trainer: Timo Wimmer, Tim Heimann.

Saisonziel: So schnell wie möglich Klassenerhalt sichern.

Favoriten: SG 06 Betzdorf, SG Hundsangen.