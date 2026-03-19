Montabaurs Gäste im Aufschwung TuS-Coach Kluger warnt vor Müschenbachs neuer Struktur Marco Rosbach 19.03.2026, 13:01 Uhr

i Levin Gerhardt (rechts, hier beim 2:0-Sieg in Höhr-Grenzhausen im Zweikampf mit Louis Zimmerschied) ist einer der beiden Winterneuzugänge, die der SG Müschenbach eine klare Struktur geben, wie Montabaurs Trainer Markus Kluger feststellt. Andreas Hergenhahn

Während der TuS Montabaur das letzte Saisondrittel ohne Druck genießen kann, muss die SG Müschenbach weiter punkten. Zuletzt ist das der Elf von Torsten Gerhardt gut gelungen. Die Gründe dafür sind seinem Trainerkollegen nicht verborgen geblieben.

Die Statistik spricht für die Gastgeber, wenn der TuS Montabaur und die SG Müschenbach/Hachenburg am Freitagabend den 21. Spieltag in der Fußball -Bezirksliga Ost eröffnen (19.30 Uhr, Mons-Tabor-Stadion). Seit ihrer Rückkehr in diese Klasse setzten sich die Kreisstädter dreimal durch – zu Hause mit 4:1 und auswärts mit 1:0 sowie in der Hinrunde der laufenden Saison mit 3:2.







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