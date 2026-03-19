Während der TuS Montabaur das letzte Saisondrittel ohne Druck genießen kann, muss die SG Müschenbach weiter punkten. Zuletzt ist das der Elf von Torsten Gerhardt gut gelungen. Die Gründe dafür sind seinem Trainerkollegen nicht verborgen geblieben.
Lesezeit 2 Minuten
Die Statistik spricht für die Gastgeber, wenn der TuS Montabaur und die SG Müschenbach/Hachenburg am Freitagabend den 21. Spieltag in der Fußball -Bezirksliga Ost eröffnen (19.30 Uhr, Mons-Tabor-Stadion). Seit ihrer Rückkehr in diese Klasse setzten sich die Kreisstädter dreimal durch – zu Hause mit 4:1 und auswärts mit 1:0 sowie in der Hinrunde der laufenden Saison mit 3:2.