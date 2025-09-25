Flutlichtspiele am Freitag TuS-Coach Kluger misst Höhr nicht an der Tabelle Jona Heck

Stefan Nink

Marco Rosbach 25.09.2025, 13:55 Uhr

i Verschiedene Welten: Während sich Justin Nagel (links) mit der SG Malberg in der Spitzengruppe behauptet, warten Yüksel Celik (rechts) und die SF Höhr-Grenzhausen darauf, dass im Tabellenkeller endlich der Knoten platzt. René Weiss

Handfest geht es zu vor dem achten Spieltag in der Bezirksliga Ost. Von „Männerfußball“ ist da genauso die Rede wie von „erwachsenen“ Gegnern. Eine der spannendsten Fragen ist aber, wie sich ein Trainerwechsel unter der Woche auswirkt.

Mit zwei Flutlichtspielen wird der achte Spieltag der Bezirksliga Ost bereits am Freitagabend eröffnet. Kommt es in Vettelschoß zum Derby zwischen der SG St. Katharinen und dem SV Windhagen, geht zeitgleich der TuS Montabaur als Favorit in sein Heimspiel gegen die SF Höhr-Grenzhausen, die ebenso wie die SG Ahrbach (gegen Malberg) und die SG Müschenbach (gegen Westerburg) auf den ersten Saisonsieg warten.







