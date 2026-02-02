Nach Montabaurs 6:0-Sieg TuS-Coach Kluger lobt seine beiden Winterneuzugänge Marco Rosbach 02.02.2026, 15:36 Uhr

i Sah sechs Tore seines TuS Montabaur im Testspiel gegen den benachbarten A-Ligisten TuS Niederahr. Marco Rosbach

Zufrieden fiel die Bilanz von Trainer Markus Kluger nach dem ersten Testspiel des Jahres aus, das der TuS Montabaur klar gegen den TuS Niederahr gewann. Lob verdienten sich zwei Neue in Reihen der Kreisstädter.

Der Winter lässt zwar nicht locker, doch einige WW-Teams aus der Bezirksliga Ost konnten wie geplant ihre Testspiele austragen. TuS Montabaur – TuS Niederahr 6:0 (4:0). Von einem „hochverdienten Sieg im ersten Vorbereitungsspiel“ sprach Montabaurs Trainer Markus Kluger nach dem 6:0 gegen den benachbarten A-Ligisten.







