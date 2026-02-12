Deutlicher Erfolg im Testspiel TuS Burgschwalbach zeigt sich in Gückingen treffsicher Lukas Erbelding 12.02.2026, 10:54 Uhr

i Julian Ohlemacher erzielte beim Testspiel in Gückingen drei Tore für seine TuS Burgschwalbach. Andreas Hergenhahn

In seinem Test bei der SG Altendiez/Gückingen ließ die TuS Burgschwalbach nichts anbrennen. Schon am Samstag wartet auf den Bezirksligisten die nächste Vorbereitungspartie.

Fußball-Bezirksligist TuS Burgschwalbach hat sein Testspiel bei der SG Altendiez/Gückingen deutlich mit 9:1 (4:1) gewonnen. Gegen den Tabellensiebten der Kreisliga A3 erwischte die TuS einen hervorragenden Start, wobei dies insbesondere für Julian Ohlemacher galt, der seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und zügig einen Dreierpack schnürte (7.







