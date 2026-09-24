Der erste Saisonsieg ist eingetütet, nun gilt es für die Bezirksliga-Kicker der TuS Burgschwalbach beim nächsten Auftritt vor heimischer Kulisse nachzulegen. Zu Gast am Märchenwald sind am Sonntag ab 15 Uhr die Sportfreunde aus Höhr-Grenzhausen.
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Am Märchenwald durfte am vergangenen Sonntag bei allen, die es mit der TuS Burgschwalbach halten, besonders tief durchgeatmet werden. Der 3:1-Erfolg im Kellerduell mit dem punktlosen Schlusslicht SG Müschenbach/Hachenburg ließ so manchen Stein von den Herzen der rot-schwarzen Gemeinde purzeln.