Zweiter Heimsieg im Visier TuS Burgschwalbach will frischen Rückenwind ausnutzen Stefan Nink 24.09.2026, 09:03 Uhr

i Burgschwalbachs Michael Bartels (am Ball, im Mittelfeld-Duell mit dem damaligen Hundsangener Carlos Weber) wird am Sonntag nach auskurierter Krankheit zunächst wahrscheinlich auf der Bank sitzen. Thorsten Stötzer

Der erste Saisonsieg ist eingetütet, nun gilt es für die Bezirksliga-Kicker der TuS Burgschwalbach beim nächsten Auftritt vor heimischer Kulisse nachzulegen. Zu Gast am Märchenwald sind am Sonntag ab 15 Uhr die Sportfreunde aus Höhr-Grenzhausen.

Am Märchenwald durfte am vergangenen Sonntag bei allen, die es mit der TuS Burgschwalbach halten, besonders tief durchgeatmet werden. Der 3:1-Erfolg im Kellerduell mit dem punktlosen Schlusslicht SG Müschenbach/Hachenburg ließ so manchen Stein von den Herzen der rot-schwarzen Gemeinde purzeln.







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