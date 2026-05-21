Fußball-Bezirksliga TuS Burgschwalbach verabschiedet sich von fünf Spielern Stefan Nink 21.05.2026, 10:25 Uhr

i Angreifer Elias Biebricher (links) setzt seine Laufbahn beim A-Ligisten SG Birlenbach/Schönborn fort. Andreas Hergenhahn

Der klassische Saisonabschluss fällt bei der TuS Burgschwalbach durch das von der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod abgesagte finale Spiel zwar aus. Stattdessen verabschiedet der Klub vom Märchenwald am Sonntag beim Spiel der Reserve seine Abgänger.

Keinerlei Vorwürfe macht Ralf Funk, Abteilungsleiter der TuS Burgschwalbach, der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, nachdem das sieglose Schlusslicht das für diesen Samstag, 17.30 Uhr, geplante letzte Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost abgesagt hatte.







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