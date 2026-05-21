Der klassische Saisonabschluss fällt bei der TuS Burgschwalbach durch das von der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod abgesagte finale Spiel zwar aus. Stattdessen verabschiedet der Klub vom Märchenwald am Sonntag beim Spiel der Reserve seine Abgänger.
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Keinerlei Vorwürfe macht Ralf Funk, Abteilungsleiter der TuS Burgschwalbach, der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, nachdem das sieglose Schlusslicht das für diesen Samstag, 17.30 Uhr, geplante letzte Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost abgesagt hatte.