Fußball-Bezirksliga
TuS Burgschwalbach verabschiedet sich von fünf Spielern
Angreifer Elias Biebricher (links) setzt seine Laufbahn beim A-Ligisten SG Birlenbach/Schönborn fort.
Angreifer Elias Biebricher (links) setzt seine Laufbahn beim A-Ligisten SG Birlenbach/Schönborn fort.
Andreas Hergenhahn

Der klassische Saisonabschluss fällt bei der TuS Burgschwalbach durch das von der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod abgesagte finale Spiel zwar aus. Stattdessen verabschiedet der Klub vom Märchenwald am Sonntag beim Spiel der Reserve seine Abgänger.

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Keinerlei Vorwürfe macht Ralf Funk, Abteilungsleiter der TuS Burgschwalbach, der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, nachdem das sieglose Schlusslicht das für diesen Samstag, 17.30 Uhr, geplante letzte Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost abgesagt hatte.

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