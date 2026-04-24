Paukenschlag am Märchenwald: TuS Burgschwalbach trennt sich von Wimmer Stefan Nink 24.04.2026, 14:54 Uhr

i Timo Wimmer gibt am Burgschwalbacher Märchenwald nicht länger die Richtung des Bezirksligateams vor. Unter der Woche trennten sich die Wege des Altendiezers und der TuS. Andreas Hergenhahn

Beben am Märchenwald: Nicht erst, wie zunächst angedacht, zum Ende der Saison, sondern mit sofortiger Wirkung trennt sich der Tabellenelfte der Fußball-Bezirksliga von Trainer Timo Wimmer. Tim Heimann und Janosch Lauter übernehmen das Ruder.

Am Mittwoch tauschte sich diese Zeitung noch wie üblich mit Timo Wimmer in seiner Funktion als Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Burgschwalbach aus und blickte auf die anstehende wegweisende Aufgabe gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz, die am Sonntag ab 15 Uhr am Märchenwald zu lösen ist.







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