Beben am Märchenwald: Nicht erst, wie zunächst angedacht, zum Ende der Saison, sondern mit sofortiger Wirkung trennt sich der Tabellenelfte der Fußball-Bezirksliga von Trainer Timo Wimmer. Tim Heimann und Janosch Lauter übernehmen das Ruder.
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Am Mittwoch tauschte sich diese Zeitung noch wie üblich mit Timo Wimmer in seiner Funktion als Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Burgschwalbach aus und blickte auf die anstehende wegweisende Aufgabe gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz, die am Sonntag ab 15 Uhr am Märchenwald zu lösen ist.