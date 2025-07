Beim Versuch seinen Kader sinnvoll zu ergänzen und im optimalen Fall sogar zu verstärken, bleibt Fußball-Bezirksligist TuS Burgschwalbach seiner Linie treu und setzt weitgehend auf junge Spieler aus der Region, die sich im überkreislichen Fußball, präsentieren und beweisen wollen. Der neue Trainer Timo Wimmer sowie Ralph Kirchhoff und der Spielausschuss der Rot-Schwarzen um Ralf Funk und Sascha Lauter haben dabei auch immer die Altersstruktur ihrer Mannschaft im Blick, um mittelfristig für einen personellen Umbruch gerüstet zu sein. „Wir haben lauter junge Kerle geholt und wollen sie weiterentwickeln. Darüber hinaus geben wir auch unseren Nachwuchsspielern die Chance, im Trainingsbetrieb bei uns hineinzuschnuppern und Erfahrungen zu sammeln“, so Wimmer. So machten in der abgelaufenen Runde mit Nabil Hassoun und Seyd Aygogdu zwei heimische A-Junioren auf sich aufmerksam und trugen maßgeblich zum abermaligen Klassenverbleib der Elf vom Märchenwald bei.