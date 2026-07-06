VG-Turnier Aar-Einrich TuS Burgschwalbach schlägt Katzenelnbogen im Finale Lukas Erbelding 06.07.2026, 12:51 Uhr

i Michael Bartels (rotes Trikot) erzielte im Finale gegen den TuS Katzenelnbogen-Klingelbach das 1:0 für den TuS Burgschwalbach. Andreas Hergenhahn

Bezirkligist TuS Burgschwalbach hat Turnier der VG Aar-Einrich gewonnen: Mit 3:0 setzte sich der Favorit gegen den TuS Katzenelnbogen-Klingelbach durch.

Der Favorit hat sich durchgesetzt: Bezirksligist TuS Burgschwalbach gewann das Fußball-Vorbereitungsturnier der Verbandsgemeinde Aar-Einrich in Katzenelnbogen. Von Donnerstag bis Samstag kämpften sechs Mannschaften in zwei Dreiergruppen um den Titel, ehe am Finaltag die Platzierungsspiele den Schlusspunkt unter das Kräftemessen vor dem Saisonstart setzten.







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