VG-Turnier Aar-Einrich
TuS Burgschwalbach schlägt Katzenelnbogen im Finale
Michael Bartels (rotes Trikot) erzielte im Finale gegen den TuS Katzenelnbogen-Klingelbach das 1:0 für den TuS Burgschwalbach.
Michael Bartels (rotes Trikot) erzielte im Finale gegen den TuS Katzenelnbogen-Klingelbach das 1:0 für den TuS Burgschwalbach.
Andreas Hergenhahn

Bezirkligist TuS Burgschwalbach hat Turnier der VG Aar-Einrich gewonnen: Mit 3:0 setzte sich der Favorit gegen den TuS Katzenelnbogen-Klingelbach durch. 

Lesezeit 1 Minute
Der Favorit hat sich durchgesetzt: Bezirksligist TuS Burgschwalbach gewann das Fußball-Vorbereitungsturnier der Verbandsgemeinde Aar-Einrich in Katzenelnbogen. Von Donnerstag bis Samstag kämpften sechs Mannschaften in zwei Dreiergruppen um den Titel, ehe am Finaltag die Platzierungsspiele den Schlusspunkt unter das Kräftemessen vor dem Saisonstart setzten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport