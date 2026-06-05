Fünf Neue sind bereits fix: TuS Burgschwalbach: Keine weiteren Transfers in Sicht Stefan Nink 05.06.2026, 11:46 Uhr

i Rufus Lorch (rotes Trikot, hier energisch bedrängt vom Höhr-Grenzhausener Joshua Heinz) hält mit der TuS Burgschwalbach auch in der kommenden Runde überkreislich die Rhein-Lahn-Fahne hoch. Andreas Hergenhahn

Als Tabellenelfter schloss die TuS Burgschwalbach die Runde in der Fußball-Bezirksliga Ost ab. Längst sind am Märchenwald die Planungen der kommenden Runde angelaufen, erste Ergebnisse wurden präsentiert. Dabei bleibt der Verein seiner Linie treu.

Im Männer-Fußball hebt sich im Rhein-Lahn-Kreis die TuS Burgschwalbach schon länger als einziger überkreislicher Vertreter hervor. Die Kicker vom Märchenwald gehen ab Sommer – rechnet man die beiden „Corona-Jahre“ mit merklich verkürzten und letztlich abgebrochenen Spielzeiten 19/20 und 20/21 hinzu – in ihre zehnte Runde in der Bezirksliga Ost.







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