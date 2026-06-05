Als Tabellenelfter schloss die TuS Burgschwalbach die Runde in der Fußball-Bezirksliga Ost ab. Längst sind am Märchenwald die Planungen der kommenden Runde angelaufen, erste Ergebnisse wurden präsentiert. Dabei bleibt der Verein seiner Linie treu.
Lesezeit 4 Minuten
Im Männer-Fußball hebt sich im Rhein-Lahn-Kreis die TuS Burgschwalbach schon länger als einziger überkreislicher Vertreter hervor. Die Kicker vom Märchenwald gehen ab Sommer – rechnet man die beiden „Corona-Jahre“ mit merklich verkürzten und letztlich abgebrochenen Spielzeiten 19/20 und 20/21 hinzu – in ihre zehnte Runde in der Bezirksliga Ost.