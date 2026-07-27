Fünf Eigengewächse rücken auf TuS Burgschwalbach begrüßt acht Neuzugänge im Kader Stefan Nink 27.07.2026, 08:51 Uhr

i Die Neuzugänge der TuS Burgschwalbach. hinten von links: Spielausschuss Sascha Lauter, Modasser Hashemi (zuletzt FC Dorndorf), Joscha Münch (eigene Jugend), Trainer Tim Heimann, Trainer Andreas Müller. Sitzend von links: Paul Walther (eigene Jugend), Finn Julien Edelhoff (SV Diez-Freiendiez), Yahya Mohammadi (eigene Reserve), Jona Kurtz (eigene Jugend). Es fehlen Tobias Webels (SG Altendiez) und Luca Dzierzawa (eigene Jugend). Andreas Hergenhahn

In Sachen Fußball bleibt die TuS Burgschwalbach als Bezirksligist das Aushängeschild der Region. Seit 2017 gehören die Rot-Schwarzen mittlerweile dieser Klasse an und dürfen sich „Dino“ nennen. In knapp zwei Wochen beginnt die Punktejagd aufs Neue.

Ein Quintett aus dem eigenen Nachwuchs und drei externe Neuzugänge – das ist die Ausbeute der ziemlich intensiven Transferbemühungen des Fußball-Bezirksligisten TuS Burgschwalbach. Unzählige Gespräche mit ins Auge gefassten potenziellen Kandidaten wurden seitens der Verantwortlichen um Abteilungsleiter Ralf Funk und „Scout“ Ralph Kirchhoff geführt.







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