In Sachen Fußball bleibt die TuS Burgschwalbach als Bezirksligist das Aushängeschild der Region. Seit 2017 gehören die Rot-Schwarzen mittlerweile dieser Klasse an und dürfen sich „Dino“ nennen. In knapp zwei Wochen beginnt die Punktejagd aufs Neue.
Lesezeit 1 Minute
Ein Quintett aus dem eigenen Nachwuchs und drei externe Neuzugänge – das ist die Ausbeute der ziemlich intensiven Transferbemühungen des Fußball-Bezirksligisten TuS Burgschwalbach. Unzählige Gespräche mit ins Auge gefassten potenziellen Kandidaten wurden seitens der Verantwortlichen um Abteilungsleiter Ralf Funk und „Scout“ Ralph Kirchhoff geführt.