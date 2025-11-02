TuS Montabaur führt nur kurz TuS Asbach verleiht dem Oktober goldenen Glanz Thomas Hardt 02.11.2025, 10:19 Uhr

i Ein Bild mit Symbolcharakter: Der TuS Asbach (in Weiß) löste seine Aufgabe gegen den direkten Konkurrenten TuS Montabaur und hatte so auch im letzten Spiel des äußerst erfolgreichen Monats Oktober Grund zu jubeln. Heinz-Werner Lamberz

Der TuS Asbach hat den Oktober zu seinem Monat gemacht. Auch das Duell der Verfolgergruppe in der Bezirksliga Ost gegen den direkten Konkurrenten TuS Montabaur hat die Mannschaft von Simone Floris für sich entschieden.

Es gibt ihn also doch, den goldenen Oktober. Zumindest für den TuS Asbach. Der Ost-Bezirksligist siegte im Karl-Meidl-Stadion gegen den TuS Montabaur mit 4:2 (1:1) und holte sich somit in diesem Monat 13 von 15 möglichen Punkten. Spieler des Abends waren Doppeltorschütze Philipp Germscheid und Leon Rottscheid, beide drückten dieser Partie ihren Stempel auf.







