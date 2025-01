Fußball-Bezirksliga Ost TuS Asbach: Schuften auf dem Platz und in den Kabinen Stefan Kieffer 13.01.2025, 08:36 Uhr

i Asbachs Trainer Simone Floris (links), hier im Gespräch mit Niklas Merz, ist vom Engagement seiner Schützlinge begeistert, das sich nicht nur im Trainings- und Spielbetrieb zeigt. Er freut sich über die hohe Identifikation der Jungs mit dem Verein. Heinz-Werner Lamberz

Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist die schwierigste, sagt eine oft zitierte Weisheit unter Fußballern. Kein Wunder also, dass Trainer Simone Floris mit Wohlgefallen auf das bisherige Abschneiden seines TuS Asbach in der Bezirksliga Ost schaut.

Nach 17 Spielen, zwei davon zählten bereits zur Rückrunde, belegt sein Team einen guten neunten Platz und weist fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge auf. Doch mit der Zufriedenheit ist das so eine Sache. „Eigentlich müssen wir sehr zufrieden sein“, bestätigt Floris, der in der dritten Saison in Asbach tätig ist.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen