10 Westerburger halten dagegen TuS Asbach muss trotz langer Überzahl richtig beißen Thomas Hardt 19.09.2026, 09:45 Uhr

i Christian Hartmann attestierte seinen Westerburgern trotz Unterzahl eine gute Moral und ein gutes Spiel – einzig das Ergebnis stimmte nicht gegen den TuS Asbach, der seine kleine Serie ausbaute. Horst Wengenroth

2:0 vorne, dazu ein Mann mehr auf dem Feld: Dieses Heimspiel gegen Westerburg schien früh gelaufen zu sein für Asbach. Doch die Gäste gaben nicht auf, kamen ran und ließen sich auch vom dritten Gegentreffer nicht entmutigen. Ein packender Kampf.

Der TuS Asbach ist auf dem Weg nach oben in der Bezirksliga Ost. Nach schwierigem Saisonstart gelang dem letztjährigen Tabellendritten mit dem 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod der dritte Sieg in Folge, wodurch das Team vorerst in die obere Tabellenhälfte vorstoßen konnte.







Artikel teilen

Artikel teilen