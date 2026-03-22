Zur Pause stand es noch 3:2, doch nach dem Abpfiff war es eine äußerst klare Angelegenheit: Mit 11:2 setzte sich der TuS Asbach in der Fußball-Bezirksliga Ost gegen das Schlusslicht, die SG Ahrbach, durch.
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Der TuS Asbach stand in der Bezirksliga Ost vor einer Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. Diese meisterte er auf heimischem Kunstrasen mit großer Bravour und einem Torreigen.Bereits die Anfangsphase gab den Ton für das Spiel vor und ließ erahnen, dass es ein torreicher Nachmittag werden würde.