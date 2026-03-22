Floris-Elf ist in Torlaune TuS Asbach macht es gegen die SG Ahrbach zweistellig Max Brumme 22.03.2026, 21:59 Uhr

i Bennet Lorenz (Nummer 16) schnürte für seinen TuS Asbach einen Dreierpack beim 11:2-Kantersieg gegen die SG Ahrbach. Heinz-Werner Lamberz

Zur Pause stand es noch 3:2, doch nach dem Abpfiff war es eine äußerst klare Angelegenheit: Mit 11:2 setzte sich der TuS Asbach in der Fußball-Bezirksliga Ost gegen das Schlusslicht, die SG Ahrbach, durch.

Der TuS Asbach stand in der Bezirksliga Ost vor einer Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. Diese meisterte er auf heimischem Kunstrasen mit großer Bravour und einem Torreigen. Bereits die Anfangsphase gab den Ton für das Spiel vor und ließ erahnen, dass es ein torreicher Nachmittag werden würde.







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