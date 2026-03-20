Heimspiel gegen Ahrbach TuS Asbach kann mit Sieg die 40-Punkte-Marke knacken Lukas Erbelding 20.03.2026, 13:00 Uhr

i Die SG Ahrbach (links Jannik Sturm) verlor in der Hinrunde knapp mit 1:2 gegen den TuS Asbach (hier mit Arne Funk). Am Sonntag ist der TuS gegen die SG klar favorisiert. Andreas Hergenhahn

Der TuS Asbach könnte mit einem Sieg gegen die SG Ahrbach ein für Coach Simone Floris wichtiges Saisonziel erreichen. Vor dem Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenvierten und dem Schlusslicht sind die Rollen zweifelsohne klar verteilt.

Ganz klar, es käme einer großen Überraschung gleich, würde die SG Ahrbach in ihrem Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksliga Ost am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Asbach etwas Zählbares mitnehmen. „Wir sind in der Favoritenrolle“, weiß auch Simone Floris, Trainer des Rangvierten, vor dem Duell mit dem Schlusslicht.







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