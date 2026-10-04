Zwei Tore gegen Burgschwalbach Türkiyemspors London-Import Belbachir trifft und trifft Helmut Rosbach 04.10.2026, 23:04 Uhr

i Das war sein zweiter Streich und zugleich die Entscheidung im Heimspiel gegen die TuS Burgschwalbach: Mit dem Treffer zum 3:0 machte Neuzugang Zakharia Belbachir den vierten Sieg des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach perfekt. Andreas Hergenhahn

Nach fünf Niederlagen in Folge war von Aufstiegseuphorie nicht mehr viel übrig. Doch der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach hat das Blatt gewendet, das 3:0 gegen Burgschwalbach war der vierte Sieg hintereinander. Daran hat auch ein Neuzugang Anteil.

Den vierten Sieg in Folge landete der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach in der Bezirksliga Ost gegen die TuS Burgschwalbach mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 3:0 (2:0). Die Gastgeber rückten dadurch auf den neunten Rang vor, während die Gäste auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschten.







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