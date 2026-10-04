Nach fünf Niederlagen in Folge war von Aufstiegseuphorie nicht mehr viel übrig. Doch der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach hat das Blatt gewendet, das 3:0 gegen Burgschwalbach war der vierte Sieg hintereinander. Daran hat auch ein Neuzugang Anteil.
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Den vierten Sieg in Folge landete der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach in der Bezirksliga Ost gegen die TuS Burgschwalbach mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 3:0 (2:0). Die Gastgeber rückten dadurch auf den neunten Rang vor, während die Gäste auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschten.