Windhagen-Coach Özbek tobt
Türkiyemspor jubelt nach wildem Finale mit drei Toren
Mit seinem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit entschied Ransbach-Baumbachs Routinier Fabio Scumaci den Fußballkrimi
Mit seinem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit entschied Ransbach-Baumbachs Routinier Fabio Scumaci den Fußballkrimi gegen Windhagen.
Marco Rosbach

Als Hakan Koc den SV Türkiyemspor in der 88. Minute ein zweites Mal in Führung brachte, schien das Kellerduell gegen den SV Windhagen entschieden zu sein. Doch der Krimi von Ransbach-Baumbach hatte in der Nachspielzeit zwei weitere Treffer zu bieten.

Lesezeit 2 Minuten
Das Kellerduell der Bezirksliga Ost zwischen dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und dem SV Windhagen war gegen Ende eine reine Nervenschlacht. 3:2 (1:0) hieß es beim Abpfiff für den Aufsteiger, der durch den Erfolg erst einmal die Abstiegsränge verlassen konnte.
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