Aufatmen beim SV Türkiyempsor: Im Duell beim deutlich besser gestarteten Mitaufsteiger SG Rennerod holten die Ransbach-Baumbacher ihre ersten drei Punkte. Die Partie hatte zwei Tore zu bieten und jede Menge Karten – Platzverweise inklusive.
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Mit reichlich Verspätung, aber keineswegs zu spät ist der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach am sechsten Spieltag der Bezirkliga Ost endlich angekommen. Im Aufsteigerduell bei der SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck setzte sich der amtierende Meister der Kreisliga A2 mit 2:0 (1:0) durch.