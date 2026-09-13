2:0 bei Mitaufsteiger Rennerod Türkiyemspor holt Premierensieg bei 13-Karten-Festival Rolf Schulze 13.09.2026, 21:39 Uhr

i Sascha Engel (hellblaues Trikot), der hier mit Yannik Heene um den Ball ringt, brachte den SV Türkiyemspor in Rennerod in Führung. Tim Luka Herfen (rechts) kann in dieser Szene nicht eingreifen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Aufatmen beim SV Türkiyempsor: Im Duell beim deutlich besser gestarteten Mitaufsteiger SG Rennerod holten die Ransbach-Baumbacher ihre ersten drei Punkte. Die Partie hatte zwei Tore zu bieten und jede Menge Karten – Platzverweise inklusive.

Mit reichlich Verspätung, aber keineswegs zu spät ist der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach am sechsten Spieltag der Bezirkliga Ost endlich angekommen. Im Aufsteigerduell bei der SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck setzte sich der amtierende Meister der Kreisliga A2 mit 2:0 (1:0) durch.







Artikel teilen

Artikel teilen