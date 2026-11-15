Seit 14 Monaten hatte der TuS Asbach kein Heimspiel verloren. Diese Serie ist jetzt gerissen. Wohl auch, weil die Gastgeber gegen Aufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach schnell ins Hintertreffen gerieten.
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Überraschungscoup des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach: Beim TuS Asbach siegte der Aufsteiger mit 3:2 (2:0) und fügte somit den Hausherren nicht nur die erste Niederlage nach elf ungeschlagenen Begegnungen in der Bezirksliga Ost zu, sondern auch gleich die erste Heimniederlage seit 14 Monaten.