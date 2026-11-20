Derbytime zum Rückrundenauftakt. In der Bezirksliga Ost trifft die SG Berod-Wahlrod auf die SG Müschenbach. Während die Heimelf als klarer Favorit in die Partie geht, haben die Müschenbacher nichts mehr zu verlieren.
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Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis die SG Müschenbach/Hachenburg zu einem Derby, bei dem die Rollen klar verteilt sind. Während Berod mit zwei Punkten Abstand hinter dem dritt platzierten SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth auf Platz fünf lauert, steht Müschenbach seit dem zweiten Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz und wartet immer noch auf den zweiten Sieg der Saison.