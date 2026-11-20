Berod klarer Favorit im Derby Trotz Personalsorgen: SG Müschenbach will Paroli bieten Tim Jacobi 20.11.2026, 13:29 Uhr

i Nick Brabender (in Schwarz-Rot) und seine SG Berod-Wahlrod gehen am Sonntag als klarer Favorit in die Begegnung gegen das Schlusslicht aus Müschenbach. Jürgen Augst/byJogi

Derbytime zum Rückrundenauftakt. In der Bezirksliga Ost trifft die SG Berod-Wahlrod auf die SG Müschenbach. Während die Heimelf als klarer Favorit in die Partie geht, haben die Müschenbacher nichts mehr zu verlieren.

Am Sonntag um 15.30 Uhr empfängt die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis die SG Müschenbach/Hachenburg zu einem Derby, bei dem die Rollen klar verteilt sind. Während Berod mit zwei Punkten Abstand hinter dem dritt platzierten SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth auf Platz fünf lauert, steht Müschenbach seit dem zweiten Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz und wartet immer noch auf den zweiten Sieg der Saison.







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