Müschenbach ist zu fahrlässig Traumtore sichern dem FC Kosova Montabaur den Heimsieg 16.11.2025, 20:26 Uhr

i Ein Garant des Heimsiegs: Linksaußen Rilind Rama (in Weiß) traf doppelt und sicherte dem FC Kosova Montabaur im Kellerduell gegen die SG Müschenbach/Hachenburg (in Blau) drei wichtige Punkte. Marco Rosbach

In einem Spiel zwischen dem Vor- und dem Drittletzten der Tabelle überwog die erkennbare Verunsicherung auf beiden Seiten. Auch wenn spielerisch viel Luft nach oben war, war in Horressen einiges geboten. Auch zwei Treffer der Marke „Tor des Monats“.

Als Jan Luca Schneider für die SG Müschenbach/Hachenburg zum zwischenzeitlichen 2:2 in der Bezirksliga Ost beim FC Kosova Montabaur ausglich (80.), schien sich das Blatt zu wenden. Die Hausherren, seit der 77. Spielminute bereits in Unterzahl, suchten nach der Ordnung in der Defensive – und die Gäste verlagerten das Spielgeschehen mehr in Richtung Kosova-Strafraum.







