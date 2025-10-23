Stephan Krebs übernimmt Trainer Zvonko Juranovic tritt bei Ahrbach zurück 23.10.2025, 13:24 Uhr

i Zvonko Juranovic (links) tritt mit sofortiger Wirkung als Trainer der SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth zurück. Co-Trainer Stephan Krebs (rechts) wird die Mannschaft zunächst als Trainer übernehmen. Andreas Hergenhahn

Nachdem bereits René Reckelkamm Anfang September aus freien Stücken als Trainer der SG Ahrbach ausschied, ist nun auch Juranovic nicht mehr dabei. Die Tabellensituation (Letzter, 2 Punkte) sei nicht ausschlaggebend für seinen Abschied, so Juranovic.

Nach der 0:5-Niederlage der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod gegen die SG Hundsangen am Sonntagnachmittag trat Ahrbachs Trainer Zvonko Juranovic von seinem Amt als Übungsleiter zurück. Für die Ahrbacher kam diese Nachricht überraschend, sie reagierten aber mit Verständnis für die Situation.







