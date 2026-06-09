Aufstiegsspiel wie in Gijón? Trainer-Kumpels wollen keine „Schande von Guckheim“ Marco Rosbach 09.06.2026, 15:46 Uhr

i Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut (von links Tim Luka Herfen, Michael Löwen und Nick Löwen) will auch am Mittwochabend in Guckheim jubeln - am liebsten gemeinsam mit den Gastgebern. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Es kann nur einen geben, hieß es in etlichen Entscheidungsspielen. In diesem Fall stehen die Chancen aber gut, dass beide Seiten jubeln. Sogar die Neuauflage eines zweifelhaften WM-Klassikers ist denkbar. Doch das wollen weder Guckheim noch Rennerod.

Seit Sonntag herrscht Funkstille zwischen den befreundeten Fußballtrainern Thomas Benner von der SG Guckheim/Kölbingen und Sebastian Boddenberg von der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut. „Da habe ich ,Boddi’ zum Sieg gegen Ellingen gratuliert“, sagt Benner, und Boddenberg bestätigt: „Thomas und ich haben uns nach den jeweiligen Siegen gegenseitig gratuliert, seitdem herrscht Funkstille.







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