Es kann nur einen geben, hieß es in etlichen Entscheidungsspielen. In diesem Fall stehen die Chancen aber gut, dass beide Seiten jubeln. Sogar die Neuauflage eines zweifelhaften WM-Klassikers ist denkbar. Doch das wollen weder Guckheim noch Rennerod.
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Seit Sonntag herrscht Funkstille zwischen den befreundeten Fußballtrainern Thomas Benner von der SG Guckheim/Kölbingen und Sebastian Boddenberg von der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut. „Da habe ich ,Boddi’ zum Sieg gegen Ellingen gratuliert“, sagt Benner, und Boddenberg bestätigt: „Thomas und ich haben uns nach den jeweiligen Siegen gegenseitig gratuliert, seitdem herrscht Funkstille.