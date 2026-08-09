SG Hoher Westerwald siegt
Trainer André Theis feiert einen perfekten Einstand
Im Spiel zwischen der SG Hoher Westerwald (im grauen Trikot Luca Reichmann) und dem TuS Asbach (links Arne Funk) ging es intensi
Im Spiel zwischen der SG Hoher Westerwald (im grauen Trikot Luca Reichmann) und dem TuS Asbach (links Arne Funk) ging es intensiv zur Sache. Die Gastgeber behielten am Ende aber klar die Oberhand.
Horst Wengenroth

Besser hätte es für André Theis kaum laufen können. Der neue Trainer der SG Hoher Westerwald feierte im ersten Spiel der Saison einen deutlichen Sieg mit seinem Team.

Lesezeit 2 Minuten
Einen perfekten Einstand feierte Niederroßbachs Trainer André Theis in der Fußball-Bezirksliga Ost beim deutlichen 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den TuS Asbach. Die Gäste hatten in der Vorwoche in der ersten Rheinlandpokalrunde gegen den Rheinlandligisten VfB Linz beim unglücklichen Ausscheiden (6:8) nach Elfmeterschießen noch einen tollen Fight geliefert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport