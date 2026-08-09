SG Hoher Westerwald siegt Trainer André Theis feiert einen perfekten Einstand Rolf Schulze 09.08.2026, 08:30 Uhr

i Im Spiel zwischen der SG Hoher Westerwald (im grauen Trikot Luca Reichmann) und dem TuS Asbach (links Arne Funk) ging es intensiv zur Sache. Die Gastgeber behielten am Ende aber klar die Oberhand. Horst Wengenroth

Besser hätte es für André Theis kaum laufen können. Der neue Trainer der SG Hoher Westerwald feierte im ersten Spiel der Saison einen deutlichen Sieg mit seinem Team.

Einen perfekten Einstand feierte Niederroßbachs Trainer André Theis in der Fußball-Bezirksliga Ost beim deutlichen 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den TuS Asbach. Die Gäste hatten in der Vorwoche in der ersten Rheinlandpokalrunde gegen den Rheinlandligisten VfB Linz beim unglücklichen Ausscheiden (6:8) nach Elfmeterschießen noch einen tollen Fight geliefert.







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