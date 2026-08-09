Besser hätte es für André Theis kaum laufen können. Der neue Trainer der SG Hoher Westerwald feierte im ersten Spiel der Saison einen deutlichen Sieg mit seinem Team.
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Einen perfekten Einstand feierte Niederroßbachs Trainer André Theis in der Fußball-Bezirksliga Ost beim deutlichen 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den TuS Asbach. Die Gäste hatten in der Vorwoche in der ersten Rheinlandpokalrunde gegen den Rheinlandligisten VfB Linz beim unglücklichen Ausscheiden (6:8) nach Elfmeterschießen noch einen tollen Fight geliefert.