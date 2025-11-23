Torwart Vincek trifft zum vierten Mal gegen Vettelschoß

Lautzerts Keeper traf zum vierten Mal in dieser Saison gegen die SG St. Katharinen/Vettelschoß. All seine Treffer fielen zwar vom Elfmeterpunkt, dass ein Torhüter aber vier Treffer in zwei Spielen gegen eine Mannschaft schießt, bleibt ein Kuriosum.
Zum Rückrundenauftakt der Fußball Bezirksliga-Ost trafen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und die SG St. Katharinen/Vettelschoß aufeinander. Die Heimmannschaft konnte das Spiel mit 3:1 (1:1) für sich entscheiden. Zwar etwas weniger spektakulär als das Hinspiel, das die SG Lautzert-Oberdreis mit 6:2 für sich entscheiden konnte, doch Torwart Hrvoje Vincek konnte sich per Elfmeter wieder in die Torschützenliste eintragen.