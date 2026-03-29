Die SG Westerburg rannte in ihrem Auswärtsspiel bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß lange Zeit vergeblich an. Ausgerechnet der Torhüter sicherte der SGW auf den letzten Drücker zumindest noch einen Punkt.
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Die SG St. Katharinen/Vettelschoß war ganz nah dran an ihrem fünften Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Ost. Bis in die Nachspielzeit hinein führten die abstiegsbedrohten Gastgeber gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit 1:0. Doch ausgerechnet der Torhüter des Gegners konnte sich mit diesem Ergebnis so gar nicht anfreunden.