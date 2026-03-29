Beim 1:1 in St. Katharinen Torhüter Jonathan Kloft sticht spät für Westerburg zu Lukas Erbelding 29.03.2026, 19:58 Uhr

i Die SG St. Katharinen/Vettelschoß (hier mit Louis Wilmes im Zweikampf gegen Tobias Schnabel) führte gegen die SG Westerburg lange mit 1:0, musste sich letztlich aber mit einem Remis begnügen. Heinz-Werner Lamberz

Die SG Westerburg rannte in ihrem Auswärtsspiel bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß lange Zeit vergeblich an. Ausgerechnet der Torhüter sicherte der SGW auf den letzten Drücker zumindest noch einen Punkt.

Die SG St. Katharinen/Vettelschoß war ganz nah dran an ihrem fünften Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Ost. Bis in die Nachspielzeit hinein führten die abstiegsbedrohten Gastgeber gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mit 1:0. Doch ausgerechnet der Torhüter des Gegners konnte sich mit diesem Ergebnis so gar nicht anfreunden.







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