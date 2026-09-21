Aufatmen am Märchenwald Tore fallen zu günstigen und wichtigen Zeitpunkten Thorsten Stötzer 21.09.2026, 09:52 Uhr

i Müschenbachs Celin Eisenkopf wird von den beiden Burgschwalbachern Simon Biebricher (links) und Nabil Hassoun bedrängt. Thorsten Stötzer

Im siebten Anlauf hat’s geklappt: Die TuS Burgschwalbach hat im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga mit einem 3:1 (2:1) gegen die SG Müschenbach/Hachenburg den ersten Dreier der Runde gelandet, was rund um dn Märchenwald für Erleichterung sorgte.

„Die drei Punkte tun gut“, sagte Andreas Müller, der bei der TuS Burgschwalbach mit Tim Heimann das Trainer-Gespann bildet, nach dem ersten Saisonsieg seiner Elf in der Bezirksliga Ost. Als „nicht schön, aber verdient“, ordnete er das 3:1 (2:1) auf eigenem Platz gegen die SG Müschenbach/Hachenburg ein, die weiterhin ohne Zählbares auf dem letzten Tabellenplatz verweilt.







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