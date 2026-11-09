Vierte Heimniederlage kassiert Tor aus dem Nichts leitet nächste bittere Pleite ein Thorsten Stötzer 09.11.2026, 09:51 Uhr

i Nils Amelong (links) traf für die Asbacher, hier stellt sich ihm Burgschwalbachs Nabil Hassoun entgegen. Thorsten Stötzer

Seit nunmehr sieben Begegnungen wartet die TuS Burgschwalbach auf den zweiten Dreier der Saison. Die Lage im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Ost wird somit für die Elf vom Märchenwald schon gegen Ende der Hinrunde immer prekärer.

Das erste und das letzte Tor der Gäste ähnelten sich ein bisschen. Herrliche Flugbahnen von Bällen, die Spieler von den Außenbahnen traten, fanden ihren Weg ins Netz. Aber ein reines Schauschießen war es dann doch nicht für den Sieger, wenngleich das 2:5 (0:2) der TuS Burgschwalbach gegen den TuS Asbach in der Bezirksliga Ost sehr deutlich wirkt.







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