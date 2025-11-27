Timo Wimmer setzt auf Disziplin und Geschlossenheit

Während die TuS Burgschwalbach im Kampf um einen Platz über dem Strich jeden Punkt gut gebrauchen kann, schielt die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth nach einem Zwischenspurt wieder nach oben. Am Sonntag kreuzen die Teams am Märchenwald die Klingen.
Zum letzten Bezirksliga-Heimspiel des Jahres begrüßt die TuS Burgschwalbach am Sonntag ab 15 Uhr die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth am Märchenwald.
„Die Burgschwalbacher sind heimstark und verfügen über eine gute Achse, die mit Stürmer Fynn Altenhofen einen weiteren Trumpf hinzubekommen hat.