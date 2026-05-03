Thomas Schäfer hat mehrfach darauf verwiesen, dass die Planungen bei der SG Hundsangen für die neue Saison gut laufen. Man werde breiter aufgestellt sein. Doch es wird eine Zukunft ohne den Trainer, mit dem der Bezirksligist schon verlängert hatte.
Lesezeit 3 Minuten
Überraschende Rolle rückwärts bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: Verkündete Fußball-Bezirksligist noch vor rund eineinhalb Monaten, auf Kontinuität zu setzen und gemeinsam mit Thomas Schäfer in die neue Saison gehen zu wollen, vermeldet die Spielgemeinschaft nun die Trennung von ihrem Trainer zum Ende der laufenden Runde.