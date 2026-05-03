Spannungen nach Verlängerung Thomas Schäfer und die SG Hundsangen trennen sich doch Marco Rosbach 03.05.2026, 10:11 Uhr

i Teile der Mannschaft habe er diesmal wohl nicht hinter sich bringen können, erkennt Thomas Schäfer, dessen Zeit bei der SG Hundsangen nach nur einer Saison wieder enden wird. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Thomas Schäfer hat mehrfach darauf verwiesen, dass die Planungen bei der SG Hundsangen für die neue Saison gut laufen. Man werde breiter aufgestellt sein. Doch es wird eine Zukunft ohne den Trainer, mit dem der Bezirksligist schon verlängert hatte.

Überraschende Rolle rückwärts bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: Verkündete Fußball-Bezirksligist noch vor rund eineinhalb Monaten, auf Kontinuität zu setzen und gemeinsam mit Thomas Schäfer in die neue Saison gehen zu wollen, vermeldet die Spielgemeinschaft nun die Trennung von ihrem Trainer zum Ende der laufenden Runde.







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