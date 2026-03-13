Hundsangens Trainer verlängert Thomas Schäfer bleibt – genauso wie die großen Ziele Marco Rosbach 13.03.2026, 23:16 Uhr

i Hat noch viel vor mit der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: Thomas Schäfer bleibt Trainer des Fußball-Bezirksligisten und formuliert große Ziele für die neue Saison. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Kontinuität ist Trumpf bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: Zehn Spieltage vor dem Ende der Saison in der Bezirksliga Ost präsentiert der Verein sein Trainerteam, das unverändert bleibt – genau wie die Ziele. Das betont Chefcoach Thomas Schäfer.

Auf stolze 100 Jahre blickt der SV Hundsangen zurück, die Feierlichkeiten mit ihren vielfältigen Veranstaltungen kommen gerade auf Touren. Doch nicht nur das große Jubiläum hält die Verantwortlichen dieser Tage auch Trab, auch die Weichen für die Zukunft der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der Fußball-Bezirksliga Ost müssen gestellt werden.







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