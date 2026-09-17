Niederroßbach gegen Rennerod Taktisches Gelaber ist für André Theis im Derby tabu Marco Rosbach 17.09.2026, 14:15 Uhr

i „Ich hoffe natürlich, dass so ein Derby auch ein paar mehr Zuschauer nach Niederroßbach lockt“, sagt HWW-Coach André Theis. „Wir wollen ihnen zeigen, dass wir nach einem Nackenschlag wie letzte Woche nicht den Kopf in den Sand stecken.“ Horst Wengenroth

Auf dem Papier ist es das Spiel des Tabellensiebten beim -zwölften, des Aufsteigers beim etablierten Bezirksligisten. Insbesondere für die Gäste aus Rennerod ist das Derby in Niederroßbach viel mehr. Auch einer der Trainer macht eine klare Ansage.

An Selbstbewusstsein mangelt es Aufsteigern wie der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck Irmtraut nicht. „Nach der unnötigen Niederlage aus der vergangenen Woche wollen wir am Wochenende wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und punktemäßig nachlegen“, sagt Trainer Sebastian Boddenberg, dessen Team zuletzt ausgerechnet gegen den bis dahin glücklosen Mitaufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach eine 0:2-Niederlage quittieren musste, davor in der ...







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