Warnung vor dem TuS Asbach Tabelle ist für Hundsangen-Coach Reitz kein Maßstab Marco Rosbach 28.08.2026, 13:23 Uhr

i Warnt davor, Asbach am aktuellen Tabellenbild zu messen: Hundsangens Trainer Maxi Reitz. Andreas Hergenhahn

Die Tabelle ist vor dem vierten Spieltag der Bezirksliga Ost ein schlechter Berater, findet Hundsangens Trainer Maxi Reitz. Er sieht keinerlei Grund, den TuS Asbach zu unterschätzen, das Potenzial beim Dritten der Vorsaison sei immer noch groß.

Zum Abschluss der Englischen Woche und nach dem 7:5 nach Elfmeterscheiden im Pokal beim SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach geht es für die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth am Sonntag (15 Uhr) zu einem Gegner, dessen Motor in der Frühphase der Saison noch stottert.







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