Der SV Windhagen geht mit großem Respekt in sein Heimspiel am Sonntag gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth. Beim Kontrahenten stellt sich die personelle Situation jedoch keinesfalls optimal dar.
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Eine große Herausforderung erwartet Enes Özbek, Trainer des SV Windhagen, beim Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die SG Hundsangen/ Steinefrenz-Weroth. „Das ist eine der Top-Mannschaften der Liga. Die SG hat einen super Kader mit viel Potenzial “, betont Özbek, dessen Kollektiv am vergangenen Wochenende 2:2 beim FC Kosova Montabaur spielte.