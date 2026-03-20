SG kämpft mit Erkältungswelle SV Windhagen will gegen Hundsangen direkt hellwach sein Lukas Erbelding 20.03.2026, 12:00 Uhr

i Niklas Löw (rechts) von der SG Hundsangen und der Windhagener Muhammet Bayraktar lieferten sich in der Hinrunde einige intensive Zweikämpfe, wobei der SV am Ende einen 2:1-Erfolg bejubeln durfte. Andreas Hergenhahn

Der SV Windhagen geht mit großem Respekt in sein Heimspiel am Sonntag gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth. Beim Kontrahenten stellt sich die personelle Situation jedoch keinesfalls optimal dar.

Eine große Herausforderung erwartet Enes Özbek, Trainer des SV Windhagen, beim Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die SG Hundsangen/ Steinefrenz-Weroth. „Das ist eine der Top-Mannschaften der Liga. Die SG hat einen super Kader mit viel Potenzial “, betont Özbek, dessen Kollektiv am vergangenen Wochenende 2:2 beim FC Kosova Montabaur spielte.







Artikel teilen

Artikel teilen