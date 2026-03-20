SG kämpft mit Erkältungswelle
SV Windhagen will gegen Hundsangen direkt hellwach sein
Niklas Löw (rechts) von der SG Hundsangen und der Windhagener Muhammet Bayraktar lieferten sich in der Hinrunde einige intensive
Niklas Löw (rechts) von der SG Hundsangen und der Windhagener Muhammet Bayraktar lieferten sich in der Hinrunde einige intensive Zweikämpfe, wobei der SV am Ende einen 2:1-Erfolg bejubeln durfte.
Andreas Hergenhahn

Der SV Windhagen geht mit großem Respekt in sein Heimspiel am Sonntag gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth. Beim Kontrahenten stellt sich die personelle Situation jedoch keinesfalls optimal dar. 

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Eine große Herausforderung erwartet Enes Özbek, Trainer des SV Windhagen, beim Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Ost am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die SG Hundsangen/ Steinefrenz-Weroth. „Das ist eine der Top-Mannschaften der Liga. Die SG hat einen super Kader mit viel Potenzial “, betont Özbek, dessen Kollektiv am vergangenen Wochenende 2:2 beim FC Kosova Montabaur spielte.

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