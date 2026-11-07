0:0 gegen SF Höhr-Grenzhausen SV Windhagen trauert nicht gegebenem Elfmeter nach Thomas Hardt 07.11.2026, 23:57 Uhr

i Schiedsrichter Julian Jung hatte bei der Nullnummer zwischen dem SV Windhagen und den SF Höhr-Grenzhausen auch knifflige Situationen zu lösen. Heinz-Werner Lamberz

Ein Elfmeter, der nicht gegeben wurde, und ein Handspiel außerhalb des Strafraums, das keinen Platzverweis zur Folge hatte, waren die Aufreger bei der Nullnummer zwischen Windhagen und Höhr-Grenzhausen. Mit dem Resultat konnte der Gast besser leben.

So richtig zufrieden konnte eigentlich keiner der beiden Trainer sein nach der Nullnummer im Duell der Bezirksliga Ost zwischen dem SV Windhagen und Sportfreunden Höhr-Grenzhausen. Zumindest ergebnistechnisch. Und trotzdem gab es von keiner Seite Kritik an der Vorstellung der Mannschaften.







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