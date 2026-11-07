0:0 gegen SF Höhr-Grenzhausen
SV Windhagen trauert nicht gegebenem Elfmeter nach
Schiedsrichter Julian Jung hatte bei der Nullnummer zwischen dem SV Windhagen und den SF Höhr-Grenzhausen auch knifflige Situati
Schiedsrichter Julian Jung hatte bei der Nullnummer zwischen dem SV Windhagen und den SF Höhr-Grenzhausen auch knifflige Situationen zu lösen.
Heinz-Werner Lamberz

Ein Elfmeter, der nicht gegeben wurde, und ein Handspiel außerhalb des Strafraums, das keinen Platzverweis zur Folge hatte, waren die Aufreger bei der Nullnummer zwischen Windhagen und Höhr-Grenzhausen. Mit dem Resultat konnte der Gast besser leben.

Lesezeit 2 Minuten
So richtig zufrieden konnte eigentlich keiner der beiden Trainer sein nach der Nullnummer im Duell der Bezirksliga Ost zwischen dem SV Windhagen und Sportfreunden Höhr-Grenzhausen. Zumindest ergebnistechnisch. Und trotzdem gab es von keiner Seite Kritik an der Vorstellung der Mannschaften.
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