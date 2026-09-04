Vor dem Heimspiel gegen Berod SV Windhagen sucht noch nach der nötigen Stabilität Lukas Erbelding 04.09.2026, 06:30 Uhr

i Im Heimspiel gegen die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis hoffen Trainer Enes Özbek und der SV Windhagen auf den ersten Dreier in der laufenden Runde. Heinz-Werner Lamberz

Während die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis gut in die Saison gestartet ist, sucht der SV Windhagen noch nach seiner Form. Am Sonntag (Anpfiff: 14.30 Uhr) treffen die Mannschaften in Windhagen aufeinander.

In vier Spielen musste der SV Windhagen bereits 18 Gegentore hinnehmen. Auf der Habenseite steht beim Drittletzten der Fußball-Bezirksliga Ost derzeit nur ein Punkt. Gegen die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis wollen die Windhagener in der Defensive stabiler auftreten sowie den ersten Sieg in dieser Saison einfahren.







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