Gastspiel in Wissen SV Windhagen sucht Erfolgserlebnis gegen den Trend Stefan Nink 10.09.2026, 10:07 Uhr

i Mustafa Tuysuz (in Blau) und sein VfB Wissen wollen den sechsten Sieg im sechsten Spiel einfahren. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Fußball-Bezirksliga Ost: Die Spitzenreiter aus Wissen mit makelloser Serie im Visier, treffen auf das kämpferische Windhagen, welches aktuell im Tabellenkeller steht. Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein.

Knappe Siege sind oft sehr emotional und werden zumeist überschwänglich gefeiert. „So ausgelassen wie nach dem Schlusspfiff in Niederroßbach hatte ich meine Mannschaft noch nicht erlebt“, kommentierte Dirk Hannappel die Stimmung bei seiner Elf nach dem umkämpften 2:1 des VfB Wissen an der Hessenstraße.







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