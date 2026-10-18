4:3 gegen TuS Burgschwalbach SV Windhagen dreht Spieß mit mentaler Stärke um Stefan Nink 18.10.2026, 20:54 Uhr

i Enes Özbek musste nach der Pause starke Nerven beweisen, am Ende durfte der Trainer des SV Windhagen aber erleichtert aufatmen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Spannender geht’s kaum: Dramatik pur bot das Kellerduell in Windhagen, bei dem der gastgebende SV gegen Mitkonkurrent TuS Burgschwalbach nicht nur das erste, sondern auch das letzte Wort hatte. Die Gäste verloren zudem zwei Stützen per Feldverweis.

Kann der überraschend in die hintere Zone der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Ost gerutschte spielstarke SV Windhagen Abstiegskampf? Nach dem Krimi gegen Mitkonkurrent TuS Burgschwalbach, den die Elf von der Grenze zu NRW mit 4:3 (2:1) zu ihren Gunsten entschied, gab der SVW-Coach Enes Özbek erleichtert zu Protokoll: „Wir haben nach dem von uns quasi selbst eingeleiteten Doppelschlag zum 2:3 mentale Stärke gezeigt und sind zurückgekommen.







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