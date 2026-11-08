Hundsangens Kremer hält Elfer SV Türkiyemspor trauert ausgelassenen Chancen hinterher Klaus Sackenheim 08.11.2026, 22:03 Uhr

i Strafraumszenen wie diese gab es im Spiel zwischen dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (rote Trikots) und der SG Hundsangen (weiße Trikots) zur Genüge. Nutzen konnten beide Kontrahenten nur eine, sodass beide Lager mit der Punkteteilung nicht vollends zufrieden waren. Andreas Hergenhahn

Die Chancen auf einen Sieg waren auf beiden Seiten da. Die Beste hatte vermutlich Türkiyemspors Zakharia Belbachir vom Elfmeterpunkt. Am Ende konnten beide Lager dem Remis aber auch Positives abgewinnen.

In einer hart umkämpften, kurzweiligen Partie spielten der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der Fußball-Bezirksliga Ost 1:1 (1:1). Beide Mannschaften ließen kampfstark und temporeich sofort erkennen, dass nur ein Sieg auf ihrem Matchplan stand.







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