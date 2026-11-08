Die Chancen auf einen Sieg waren auf beiden Seiten da. Die Beste hatte vermutlich Türkiyemspors Zakharia Belbachir vom Elfmeterpunkt. Am Ende konnten beide Lager dem Remis aber auch Positives abgewinnen.
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In einer hart umkämpften, kurzweiligen Partie spielten der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der Fußball-Bezirksliga Ost 1:1 (1:1). Beide Mannschaften ließen kampfstark und temporeich sofort erkennen, dass nur ein Sieg auf ihrem Matchplan stand.