Krasser Außenseiter gegen TuS SV Türkiyemspor steht gegen Montabaur unter Druck Marco Rosbach 03.09.2026, 17:46 Uhr

i An Engagement mangelt es nicht beim SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, doch noch sind die Bemühungen des Aufsteigers (links Kapitän Fabio Scumaci gegen Berods Dennis Kern) nicht von Erfolg gekrönt. Ob gegen den TuS Montabaur der Knoten platzt? Marco Rosbach

Glückloser Aufsteiger empfängt gestandenen Gegner im Aufwind: Die Vorzeichen scheinen klar zu sein vor dem Duell des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gegen den TuS Montabaur. Doch wann platzt der Knoten bei der Elf von Murat Sayim?

Nach der überraschenden 0:4-Auftaktpleite bei Aufsteiger SG Rennerod hat sich der TuS Montabaur in der Fußball-Bezirksliga Ost nichts mehr zuschulden kommen lassen. Deutliche Siege im Derby gegen die SG Horressen (7:3), bei der SG Müschenbach in Liga und Pokal (4:1 und 6:2) sowie zuletzt gegen die TuS Burgschwalbach (4:0) zeugen von der Klasse der Kreisstädter.







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