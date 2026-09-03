Glückloser Aufsteiger empfängt gestandenen Gegner im Aufwind: Die Vorzeichen scheinen klar zu sein vor dem Duell des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach gegen den TuS Montabaur. Doch wann platzt der Knoten bei der Elf von Murat Sayim?
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Nach der überraschenden 0:4-Auftaktpleite bei Aufsteiger SG Rennerod hat sich der TuS Montabaur in der Fußball-Bezirksliga Ost nichts mehr zuschulden kommen lassen. Deutliche Siege im Derby gegen die SG Horressen (7:3), bei der SG Müschenbach in Liga und Pokal (4:1 und 6:2) sowie zuletzt gegen die TuS Burgschwalbach (4:0) zeugen von der Klasse der Kreisstädter.