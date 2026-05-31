Gegen Olaf Thon & S04-Legenden SV Hundsangen hat sogar einen Schalke-Schreck im Kader Marco Rosbach 31.05.2026, 17:31 Uhr

i Vor sieben Jahren machte Olaf Thon mit der Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 in Salz Station, jetzt ist der Weltmeister von 1990 mit seinen königsblauen Legenden zu Gast beim SV Hundsangen. Einige Spieler der Westerwälder dürften ihm bekannt vorkommenn. Marco Rosbach

Vor sieben Jahren haben die Legenden des FC Schalke 04 sieben Kilometer Luftlinie entfernt gespielt, der Weg nach Hundsangen sollte den Königsblauen also geläufig sein. Auch das ein oder andere Gesicht dürfte Olaf Thon und Co. bekannt vorkommen.

Wenn der SV Hundsangen seinen 100. Geburtstag feiert, dann überrascht es nicht, dass über Wochen für ein volles Programm gesorgt ist. Aber auch ein sportliches Highlight gehört beim großen Jubiläum auf dem Sportplatz „Am Buch“ zwingend dazu. Obwohl bei einigen Organisatoren und Mitwirkendenden der FC Bayern München hoch im Kurs steht, ist die Wahl auf Königsblau gefallen: Das „Legendenspiel“ zwischen dem FC Schalke 04 und dem SV Hundsangen ist ...







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