Nach sechs gewonnenen Spielen in Folge in der Bezirksliga Ost musste sich die Spvgg EGC Wirges mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis begnügen. Die Heimelf ist weiterhin Tabellenführer, doch der Vorsprung auf den hartnäckigsten Verfolger, den starken und in diesem Jahr fünfmal siegreichen Aufsteiger SG 06 Betzdorf, beträgt jetzt nur noch vier Punkte. Die Gäste rangieren weiterhin auf einem soliden fünften Rang.

Keeper Vincek und Schröder im Blickpunkt

Von Beginn an versuchten die Einheimischen, das Spiel zu kontrollieren, doch die Gäste hielten stets dagegen und konnten dank ihres Engagements verdientermaßen einen Punkt mit nach Hause nehmen. Es entwickelte sich ein Topspiel, das von einem hohen Tempo geprägt war. Aufgrund einiger Abspielfehler ließ der Tabellenführer jedoch die notwendige Effektivität vermissen. Dabei stand Berods Regionalliga-erfahrener Torwart Hrvoje Vincek oftmals im Brennpunkt des Geschehens. Der starke Schlussmann verhinderte mit tollen Paraden einen Rückstand seiner Mannschaft. So war er bei Möglichkeiten von Jonas Simek (18., 29.), Euan Williams-Noss (30.) und Steffen Klöckner (31.) zur Stelle.

Dass sein Gegenüber Marius Schröder ebenfalls sein Handwerk versteht, stellte er bei einer Parade nach Tom Brands Schuss eindeutig unter Beweis (23.). Nach torloser erster Spielhälfte sorgten die Gäste mit ihrem ersten Angriff in Halbzeit zwei dann für ein deutliches Ausrufezeichen. Berods Spielertrainer Justin Keeler wurde im Wirgeser Strafraum von Noah Klein attackiert und nahm die Einladung eines Foulspiels dankend an. Den fälligen Strafstoß von Gordon Wild konnte Marius Schröder zunächst abwehren, doch den Abpraller versenkte der Schütze selbst zur 0:1-Führung (47.).

„Wir hatten große Personalsorgen. Doch wir waren ein ebenbürtiger Gegner und haben uns somit den Punkt verdient.“

Justin Keeler, Spielertrainer SG Berod/Lautzert

Beide Teams erhöhten dann nochmals das Tempo, sodass sich in der Folge ein spannender Schlagabtausch entwickelte. Berods Akteure waren dabei ständig in Bewegung und neutralisierten dadurch lange Zeit die Offensivbemühungen des Tabellenführers. Dabei hatten sie auch ihre Möglichkeiten. Beim Drehschuss aus zwölf Metern von Maximilian Strauch kam Schröder noch mit den Fingerspitzen an den Ball und hielt somit seine Farben im Spiel (75.).

Berod versuchte nun, den Vorsprung über die Zeit zu retten, doch der eingewechselte Berkan Yavuz machte mit seinem Direktschuss zum 1:1 nach Vorlage von Tim Weyand einen Strich durch die Rechnung der Gäste (84.). Trotz intensiver Bemühungen der Heimelf in der hektischen Schlussphase blieb es beim insgesamt gerechten Remis. „Wir hatten große Personalsorgen. Doch wir waren ein ebenbürtiger Gegner und haben uns somit den Punkt verdient“, stellte Berods Spielertrainer Justin Keeler erleichtert fest. Sein Wirgeser Kollege Sven Baldus war mit dem Ergebnis auch einverstanden, allerdings bemängelte er die nachlässige Chancenrverwertung.

EGC Wirges – SG Berod-Wahlrod 1:1 (0:0)

Spvgg EGC Wirges: Schröder – Wick (55. Weyand), Lewer, Krissel, Althofen (73. Hehl) – Radermacher – Klöckner (55. Yavuz), Klein, Simek – Kröber, Williams-Noss (86. Friesen).

SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis: Vincek – Brandenburger (90.+4 Lang), Schulze, Neumann, Vogt – Brand, Petrovic (88. Friedrich), Stein – Wild, Keeler, Strauch.

Schiedsrichter: Leon Boos (Kastellaun).

Zuschauer: 170.

Tore: 0:1 Gordon Wild (47.), 1:1 Berkan Yavuz (83.).

Besonderheiten: Marius Schröder (Wirges) hält Foulelfmeter von Gordon Wild (47.), Gelb-Rote Karte für Justin Keeler (Berod) wegen Foulspiels und Reklamierens (72.).