Malberg startet mit Heimspiel Standortbestimmung beim Zweiten kommt Windhagen recht Moritz Hannappel 26.02.2026, 12:26 Uhr

i Mit oder ohne die Benjamine? Bei der SG Malberg stehen noch Fragezeichen hinter den Einsätzen von Benjamin Weber und Benjamin Niklaus (in Rot von links), die beide zuletzt erkrankt fehlten. Auch Mittelfeldstratege Can Sülzen (in Schwarz) und der SV Windhagen haben wichtige Akteure beim Re-Start fehlen. Heinz-Werner Lamberz

Dass es für eines der Überraschungsteams der Hinrunde bei einem Top-Team in 2026 losgeht, kommt Windhagens Trainer Enes Özbek in der aktuellen Situation gar nicht so ungelegen. Die Punkte kampflos überlassen will er aber, wie im Hinspiel, nicht.

Es war schon eine kleine Überraschung, als der SV Windhagen der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen im Hinspiel am dritten Spieltag ein Remis (1:1) abluchste. Der „Überraschungspunkt“ des SVW relativierte sich im weiteren Saisonverlauf ob der starken Vorstellung des Aufsteigers und der klaren Leistungssteigerung der Malberger etwas.







Artikel teilen

Artikel teilen