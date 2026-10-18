Guckheim jubelt über Heimsieg
Standard-Gegentore werfen Müschenbachs Plan über Bord
Endlich wieder Freude über drei Punkte: Samuel Westhöfer, Tim Schmuck und Fabien Rusteberg (von links) bejubeln den Guckheimer H
Endlich wieder Freude über drei Punkte: Samuel Westhöfer, Tim Schmuck und Fabien Rusteberg (von links) bejubeln den Guckheimer Heimsieg.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Vorne fehlte die Durchschlagskraft, hinten die Konsequenz: So war es nicht verwunderlich, dass das Schlusslicht erneut als Verlierer den Platz verließ. Die Gastgeber konnten somit eine längere Serie ohne Sieg beenden.

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Die SG Guckheim/Kölbingen durfte sich nach zuvor sieben Spielen ohne Sieg durch den 3:1-Heimerfolg gegen die SG Müschenbach/Hachenburg mal wieder über drei Punkte in der Fußball-Bezirksliga Ost freuen. Der Aufsteiger legte den Grundstein in der ersten Halbzeit, in der sie nach zwei Treffern aus Standardsituationen mit 2:0 führten.
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