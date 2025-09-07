Während sich der SV Windhagen ins Verfolgerfeld der Bezirksliga Ost vorarbeitete, sieht es bei Mitaufsteiger FC Kosova Montabaur am Tabellenende düster aus. Nach der fünften Niederlage macht sich Ratlosigkeit breit angesichts der schwachen Leistung.

„Sehr neugierig“, sei er gewesen, erzählte Enes Özbek nach dem Spiel. Neugierig darauf, wie sich seine Mannschaft, der SV Windhagen, vier Tage nach der Ausnahmeleistung im Rheinlandpokal gegen Titelverteidiger FV Engers präsentieren würde im Spiel der Bezirksliga Ost gegen den FC Kosova Montabaur. Immerhin hatte man dem Oberligisten über 90 Minuten alles abverlangt und sich erst nach Verlängerung mit 1:5 geschlagen geben müssen. „Oft wird eine Mannschaft dann leichtsinnig, wenn sie in den Alltag zurückkehrt“, merkte Özbek an, doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Windhagen setzte sich mit 6:1 (3:1) gegen das Schlusslicht durch. Allerdings war nicht alles Gold, was da vermeintlich glänzte.

„Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war nicht gut, damit war ich gar nicht einverstanden und habe das in der Kabine auch klar gesagt.“

Enes Özbek, Trainer SV Windhagen

„Hektisch und schlampig im Spiel mit dem Ball“, so sah Özbek sein Team in der Anfangsphase der von Ungenauigkeiten auf beiden Seiten geprägten ersten Halbzeit. Dass es zwei Standards waren, die bei den Gastgebern für Ruhe sorgten, fand Windhagens Trainer bezeichnend. Erst versenkte Can Sülzen als ausgewiesener Experte für den ruhenden Ball einen Freistoß aus 18 Metern (19.), dann überwand er Erion Alushaj im Tor des FC Kosova per Foulelfmeter ein zweites Mal (21.). Nur vier Minuten später zeigte Schiedsrichter Janik Ferger erneut auf den Punkt – diesmal auf der anderen Seite des Spielfelds, wo sich Altrim Pajaziti die Chance aus elf Metern ebenfalls nicht nehmen ließ (25.). „Da haben wir gehofft, dass wir vielleicht den Hebel umlegen“, sagte Montabaurs Co-Trainer Mesut Karadeniz. Doch von einem Aufbäumen war in der Folge nicht viel zu erkennen. Spätestens mit Sülzens drittem Streich, einem abermals direkt verwandelten Freistoß zum 3:1 kurz vor der Pause, waren die Weichen gestellt auf dem Windhagener Kunstrasen.

Dennoch legte SVW-Coach Özbek den Finger in die Wunde: „Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war nicht gut, damit war ich gar nicht einverstanden und habe das in der Kabine auch klar gesagt.“ Nach dem Wechsel sei sein Team dann „konzentrierter“ aufgetreten und habe „das Spiel ernst genommen“. Daher gehe der Sieg letztlich auch in der Höhe in Ordnung. Nach den weiteren Treffern durch Mert Can Tekin (51.), Luca Busch (66.) und Dongyeon Yoo (75.) im „sehr guten“ zweiten Durchgang nutzte Windhagens Trainer die Chance, zum Abschluss der Englischen Woche munter durchzuwechseln und dem ein oder anderen Spieler eine Pause zu gönnen.

„Wir haben jetzt zum fünften Mal den Gegner zum Toreschießen eingeladen.“

Mesut Karadeniz, Co-Trainer FC Kosova Montabaur

Beim Gegner aus der Westerwälder Kreisstadt wurde auch viel gewechselt, eine Besserung stellte sich aber nicht mehr ein. Auf der Heimfahrt hatten Co-Trainer Mesut Karadeniz und Chefcoach Mladen Kulis daher einiges zu besprechen und kamen nach der fünften Niederlage im fünften Punktspiel zu einem ernüchternden Fazit. Die drei Standards, die zu den Gegentreffern in der ersten Halbzeit führen, waren ein Beleg für das, was aktuell schiefläuft. „Wie stehen uns selbst im Weg und reißen auch noch deren Zehner um“, sagte Karadeniz etwa zur Situation, die zum Foulelfmeter führte. „Wir haben jetzt zum fünften Mal den Gegner zum Toreschießen eingeladen.“

Das, was der Vizemeister der Kreisliga A3 eine Etage höher zeige, sei „einfach schlecht“, wollte Kosovas Co-Trainer nicht lange um den heißen Brei herumreden. „So bestehst du in der Bezirksliga nicht.“ Das Ärgerliche für Kulis und Karadeniz: Unter der Woche werde dreimal gut trainiert, „doch sonntags ist alles weg“, wie Karadeniz abermals festellen musste. Letztlich sei Windhagen „nicht um Längen besser“ gewesen, „aber wir müssen einfach die Fehler reduzieren, wenn wir mal in die Nähe eines Punktgewinns kommen wollen“.

SV Windhagen - FC Kosova Montabaur 6:1 (3:1)

SV Windhagen: Nüsse - Heßler (66. Hilbers), Morina, Kochems, Bayraktar (73. Jansen) - Kandemir (61. Salz), El Mahdaoui (77. Berghoff), Sülzen - Yoo, Tekin (72. Yamanoglu) - Busch.

FC Kosova Montabaur: Alushaj - Rexhepi (76. Korqaj), Ismajli, Husaj, Celik (76. Lajqi) - Nekaj (56. Misini), Rama (70. Malewo), Yilmaz, Yildiz (56. Murati) - Malici, Pajaziti.

Schiedsrichter: Janik Ferger (Guckheim).

Zuschauer: 60.

Tore: 1:0, 2:0 Can Sülzen (19., 21., Foulelfmeter), 2:1 Altrim Pajaziti (25., Foulelfmeter), 3:1 Can Sülzen (45.), 4:1 Mert Can Tekin (51.), 5:1 Luca Busch (66.), 6:1 Dongyeon Yoo (75.).