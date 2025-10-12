Floris: „Wie Italien in 70ern“ St. Katharinens Catenaccio bringt Punkt gegen Asbach Thomas Hardt 12.10.2025, 21:11 Uhr

i So viel Alarm vor dem Tor herrschte selten im Derby zwischen der SG St. Katharinen (in Rot) und dem TuS Asbach (in Weiß). Gäste-Trainer Simone Floris fühlte sich gar an Spiele der italienischen Nationalmannschaft in den 1970er-Jahren erinnert. Heinz-Werner Lamberz

Einen Schönheitspreis gab es nicht zu gewinnen. Vielmehr war das 0:0 das passende Ergebnis eines Derbys, in dem die SG St. Katharinen nach dem 0:6 im Pokal vor allem stabil stehen wollte und der TuS Asbach selbst vom Elfmeterpunkt nicht traf.

Die SG St. Katharinen-Vettelschoß wartet weiterhin auf den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit der Bezirksliga Ost. Im Derby gegen den TuS Asbach reichte es nur zu einer Nullnummer. Trotzdem scheint Spielertrainer Christoph Binot aktuell nicht nervös zu werden.







