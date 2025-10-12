Einen Schönheitspreis gab es nicht zu gewinnen. Vielmehr war das 0:0 das passende Ergebnis eines Derbys, in dem die SG St. Katharinen nach dem 0:6 im Pokal vor allem stabil stehen wollte und der TuS Asbach selbst vom Elfmeterpunkt nicht traf.
Lesezeit 2 Minuten
Die SG St. Katharinen-Vettelschoß wartet weiterhin auf den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit der Bezirksliga Ost. Im Derby gegen den TuS Asbach reichte es nur zu einer Nullnummer. Trotzdem scheint Spielertrainer Christoph Binot aktuell nicht nervös zu werden.